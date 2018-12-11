The New York Times назвала лучших актеров 2018 года (видео)

Издание выпустило двенадцать танцевальных роликов с актерами из списка.

Газета The New York Times назвал список лучших 12-ти актеров 2018 года, в который вошли как мужчины, так и женщины.

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Первое место в нем заняла Джулия Робертс. В список также вошли: Тони Коллетт, Лакит Стэнфилд, Гленн Клоуз, Реджина Холл, Итан Хоук, Элси Фишер, Ялица Апарисио, Ю А Ин, Эмма Стоун, Оливия Колман и Рэйчел Вайс.

Издание выпустило двенадцать танцевальных роликов с актерами из списка. В короткометражках, персонажи актеров оказываются в привычных ситуациях - переполненном вагоне метро, под ливнем или в кабинете в дантиста.

"Как только актеры начинают двигаться, они превращают наши общие ситуации в моменты очарования", - отметили составители рейтинга.