цей матеріал доступний українською

Bohemian Rhapsody названа самой прослушиваемой песней 20 века

06:12, 11 декабря 2018
Мир
210 0
Песня Bohemian Rhapsody группы Queen впервые вышла 31 октября 1975 года / фото twitter.com/UMG

Об этом сообщает Universal Music Group (UMG) на странице в Twitter.

Согласно сообщению, количество прослушиваний композиции на стримминговых сервисах преодолело отметку в 1,5 миллиарда раз. 

Как пишет Variety, большую роль в этом сыграл фильм "Богемная Рапсодия", который вышел на экраны в 2018 году и номинирован на премию "Золотой глобус".

Читайте также72 года со дня рождения Фредди Меркьюри: топ-5 легендарных хитов группы The Queen (видео)

Песня Bohemian Rhapsody впервые вышла в качестве сингла 31 октября 1975 года. 

Это первая композиция Queen, вошедшая в топ-10 в чартах Великобритании и США.

Также, это единственная песня в истории, дважды возглавлявшая британские чарты на Рождество.

Песня трижды входила в список Hot 100 от Billboard - после релиза в 1975-ом, в марте 1992 года и в ноябре 2018 года.

Видео: Queen Official
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #группа Queen#Queen песни