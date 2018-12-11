Bohemian Rhapsody названа самой прослушиваемой песней 20 века

Количество прослушиваний песни группы Queen на стримминговых сервисах преодолело отметку в 1,5 миллиарда раз.

Песня Bohemian Rhapsody британской группы Queen стала самой прослушиваемой на стриминг-сервисах композицией XX века.

Об этом сообщает Universal Music Group (UMG) на странице в Twitter.

Согласно сообщению, количество прослушиваний композиции на стримминговых сервисах преодолело отметку в 1,5 миллиарда раз.

Breaking news 🚨 Bohemian Rhapsody by @QueenWillRock has officially become the most-streamed song of the 20th century passing 1.5 billion streams. 👑 pic.twitter.com/utOYWH3S2r — Universal Music Group (@UMG) December 11, 2018

Как пишет Variety, большую роль в этом сыграл фильм "Богемная Рапсодия", который вышел на экраны в 2018 году и номинирован на премию "Золотой глобус".

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Песня Bohemian Rhapsody впервые вышла в качестве сингла 31 октября 1975 года.

Это первая композиция Queen, вошедшая в топ-10 в чартах Великобритании и США.

Также, это единственная песня в истории, дважды возглавлявшая британские чарты на Рождество.

Песня трижды входила в список Hot 100 от Billboard - после релиза в 1975-ом, в марте 1992 года и в ноябре 2018 года.

Видео: Queen Official