Стали известны ведущие Евровидения-2019 в Израиле

Супермодель Бар Рафаэли и шоумен Эрез Таль могут стать ведущими музыкального конкурса «Евровидение-2019», который пройдет в следующем году в Израиле. Об этом написали на неофициальном сайте конкурса.

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Рафаэли и Таль будут основными ведущими, у них будет еще несколько помощников. Сейчас их кандидатуры будут согласованы с Европейским вещательным союзом, после чего имена ведущих объявят официально. Ожидается, что это произойдет в январе 2019 года.

Израиль примет музыкальный конкурс Евровидение после того, как представительница этой страны Нетта Барзилай в 2018 году одержала победу в Лиссабоне. Полуфиналы конкурса пройдут 14 и 16 мая, финал состоится 18 мая.

Ранее Европейский вещательный союз объявил, что в конкурсе в 2019 году примут участие представители 42 стран. В число финалистов автоматически попали певцы из Израиля, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.