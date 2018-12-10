Business Insider: Россия хвастается новыми ракетами для Су-57, которые нельзя установить на самолет

Адаптация «Искандеров» получилась слишком громоздкой для перехваленного российского самолета.

Российские государственные СМИ хвастаются, что передовой Су-57 будет вооружен сверхзвуковыми ракетами. И этот план утвержден в государственной программе вооружения на 2018-2027 годы.

«Истребитель получит ракеты, похожие по своим характеристикам с ракетами «Кинжал», но они будут меньшего размера», - цитирует Business Insider неназванный источник.

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Российская новая ракета Х-47М2 «Кинжал» якобы развивает скорость до 10 Махов. Ее радиус действия достигает 1900 километров. Государственное агентство «ТАСС» утверждает, что эти ракеты «практически невозможно обнаружить с помощью всех современных систем противовоздушной обороны».

Западные же аналитики очень скептически относятся к тому, как Россия восхваляет свои «Кинжалы». Новая разработка похожа на адаптацию ракет малой дальности «Искандер-М», которая может достичь скорости звука. В марте Москва успешно испытала ее, запустив с борта МиГ-31БМ. Но западные эксперты указывают на ее слишком большой размер. Чтобы разместить ракету на подобии «Кинжала» на борту Су-57, придется значительно уменьшить ее.

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Тем временем, армия России ждет маленькую партию из 12 Су-57 в следующем году. Впрочем, Business Insider отмечает, что эти самолеты будут иметь один важный дефект – двигатель. Скорее всего, истребители будут оборудованы двигателями типа «Изделие-30». А их мощности не хватит, чтобы Су-57 считался истребителем пятого поколения.