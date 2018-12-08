В Италии на рэп-концерте произошла давка: шестеро погибших, больше сотни пострадавших (фото)

Среди погибших - пятеро несовершеннолетних и мама одного из них.

В одном из ночных клубов итальянского города Анкона на концерте итальянского рэп-исполнителя неизвестные распылили вещество с едким запахом, в результате чего среди посетителей началась паника и давка.

В результате давки шестеро человек погибли: пятеро несовершеннолетних и мама одного из них, сообщает Repubblica.

Также 120 людей получили травмы разной степени тяжести. 12 человек находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыл мэр города. Также на помощь спасателям направлені бригады из соседних городов.

Как сообщал УНИАН, в октябре на станции метро Repubblica в Риме фанаты российского футбольного клуба ЦСКА, которые приехали на матч Лиги чемпионов УЕФА с римским клубом "Рома", прыгая на эскалаторе, вызвали его поломку. Ступеньки эскалотора начали двигаться с большой скоростью, в результате чего в больницы были госпитализированы 24 человека, среди которых также итальянцы и украинцы. Одному человеку частично ампутировали стопу.