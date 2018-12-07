National Interest: Российский Т-80 стал одним из худших танков в мире

Пробелы в конструкции превратили танк в адский крематорий на железных колесах.

Т-80 – это яркий пример того, как чрезвычайно бронированные танки могут быть также невероятно уязвимыми. Когда-то в кругах российского военного истеблишмента считали эту модель престижной. Но Т-80 потерпел ряд унизительных поражений от по-хуже вооруженных сил Чечни во время первой чеченской войны. Танк так и не смог вернуть себе репутацию, пишет National Interest.

Но планы были совсем другие. Т-80 был последним основным боевым танком, который разработали в СССР. Это была первая бронемашина с газотурбинным двигателем, который позволял развивать скорость до 70 километров в час. Соотношение мощности и веса было эффективным: 25,8 лошадиных сил на тонну. Это сделало стандартный Т-80Б одним из самых шустрых танков в 1980-х годах.

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Боевое мастерство сил Чечни, а также никудышная российская тактика, нанесли больший удар по репутации Т-80, чем проблемы в его конструкции. Хотя все же у него был один большой просчет. В конце концов, он был слишком дорогим и «жрал» слишком много топлива. Поэтому российская армия отдала предпочтение более дешовому Т-72.

Т-80 эволюционировал от своего предшественника – Т-64. Будучи модернизированной версии Т-60 в начале 70-х годов, Т-64 был первой попыткой СССР отойти от простых бронированных конструкций, которые были присущи Т-54/55 и Т-62. К примеру, в нем впервые была установлена механическая система перезарядки, что позволило сократить экипаж с четырех до трех человек. Еще одной инновацией Т-64 была композитная броня, в которой использовались слои стали и керамики. Это сделало его защиту более устойчивой, чем у предыдущих моделей, в которых использовалась только сталь.

Также Т-64 был легче и имел полностью стальные колеса меньшего диаметра, в отличие от больших и покрытых резиной колес Т-55 и Т-62. Это была первая модель танка, в которой была установлена огромная 125-миллиметровая основная пушка. Она стала настолько популярной, что Россия устанавливала ее на все последующие модели танков вплоть до Т-90. Важно и то, что Т-64А объединил все эти выгодные характеристики и не превысил вес в 37 тонн, что относительно немного. Но танк получил также двигатель 5ТДФ, который часто ломался. Поэтому армия СССР умышленно держала эти танки поближе к заводу в Харькове, где их и делали.

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Ходили также страшные слухи, что новая автоматическая система перезарядки у Т-64 отрывала руки танкистам, которые сидели слишком близко к ней. И это вполне вероятный сценарий, учитывая то, что у этих танков очень малое внутреннее пространство. Пытаясь исправить проблемы Т-64, советские инженеры загорелись идеей построить танк с газотурбинным двигателем. Такие двигатели быстрее ускоряются и имеют более эффективное соотношение мощности к весу. Их легко заводить в холодную погоду без необходимости прогрева, а это довольно важно в суровые зимы. Кроме того, они легче. С другой стороны, газотурбинные двигатели потребляют больше топлива, более чувствительны к грязи и пыли из-за их ненасытности к кислороду по сравнению с дизелями.

Первая базовая модель Т-80 не поступала на вооружение вплоть до 1976 года. И это значительно позже, чем планировалось изначально. Советские бронетанковые заводы были полностью заняты улучшением Т-64А и выпуском Т-72. Последний был запасным вариантом по-дешевле. В то же время СССР строил новые Т-55 и Т-62 для арабских союзников, которые потеряли сотни танков во время Войны судного дня с Израилем в 1973 году.

Ранние модели Т-80 также имели серьезные проблемы. В ноябре 1975 года тогдашний министр обороны СССР Андрей Гречко заблокировал производство танков из-за их прожорливости к топливу и незначительного улучшения огневой мощи по сравнению с Т-64А. Прошло пять месяцев, прежде чем преемник Гречко – Дмитрий Устинов – разрешил снова запустить производство нового танка. Т-80 оригинальной конструкции строили не более двух лет, потому что очень быстро его превзошел модернизированный Т-64Б. Обновленная старая модель получила систему, которая могла стрелять ракетами 9М112 «Кобра» из основной пушки. А кроме того Т-80 был в три с половиной раза дороже, чем Т-64А.

В конце концов, в 1978 году Т-80Б заменил базовую модель танка, став самым «передовым танком» на Востоке. В 1981 году СССР начал активнее строить Т-80Б для гарнизонов в зоне наибольшего риска. В частности, эти танки получили советские войска в ГДР. По советским расчетам, Т-80Б могли достичь побережья Атлантического океана за пять дней при условии, что у них не закончится топливо. Эта передовая модель многое заимствовала у Т-64. Кроме обычных и кластерных снарядов, его 125-миллиметровая пушка 2А46М-1 могла также запускать ракеты 9К112 «Кобра». Но поскольку противотанковые крылатые ракеты были значительно дороже, чем обычные танковые снаряды, их на борту бронемашины было всего четыре. Еще 38 снарядов были обычными. Ракеты же предназначались больше для того, чтобы сбивать вертолеты или боевые машины с противотанковыми системами за пределами радиуса действия обычных патронов. Кроме того, что Т-80Б унаследовал композитную броню, он был еще более защищен благодаря системе динамической защиты Контакт-1. Оснащенные этой системой модификации получили название Т-80БВ.

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Но в 1987 году Т-80У заменил своего предшественника на производственных линиях. Новая модель получила динамическую систему защиты Контакт-5, которая получила дополнительные панели активной защиты в сравнении с Контакт-1. Если предыдущая версия системы была эффективна лишь в защите от кумулятивных снарядов, ее преемница могла справиться также с бронебойными подкалиберными снарядами.

Также в Т-80У заменили систему контроля огня 1А33 более передовой 1А45. Инженеры лишили новый танк ракет «Кобра». Зато он получил ракеты с лазерной системой наведения 9К119 «Рефлекс», которые имели большую дальность действия и были точнее. Также Т-80У нес больше боеприпасов, чем его предшественник.

Но производственная история Т-80У тоже не продолжалась долго. Новый газотурбинный двигатель ГТД-1250 все еще был слишком ненасытным и слишком часто ломался. Поэтому на сцену вышла дизельная версия танка Т-80УД. И это была последняя модель, которую сделали в СССР. Она также стала первой в своем роде, которая вышла за пределы полигона. Собственно, первый боевой выстрел этот танк сделал по зданию парламента России в октябре 1993 года в разгар конституционного кризиса.

В декабре 1994 года началась российская война против Чечни, которая стала реальным боевым испытанием для передового Т-80. И это стало катастрофой для танка. Когда президент Борис Ельцин отправил войска для усмирения Чечни, которая провозгласила независимость, на фронт отправились Т-80Б и Т-80БВ. Российские солдаты не были обучены пользоваться ими. Танкисты РФ были равнодушны к прожорливости двигателей 80-х. Это привело к тому, что топливо просто «испарялось», когда танки работали на холостых оборотах.

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Российский штурм Грозного стал настоящей бойней для российских захватчиков. Около тысячи солдат погибли, а около 200 единиц боевых машин были потеряны лишь за два дня: с 31-го декабря 1994-го года до 1 января. Будучи наиболее передовыми боевыми машинами российских наступательных сил, Т-80Б и Т-80ВБ потерпели катастрофическое поражение. Несмотря на выносливость к прямым ударам, десятки этих танков были уничтожены катастрофическими взрывами. Их пушки взрывались после серии ракетных ударов чеченцев из систем РПГ-7В и РПГ-18.

Оказалось, что автоматическая система перезарядки Т-80 имеет фатальный просчет в конструкции. Система складывала готовые к запуску заряды вертикально. Поэтому у танка было уязвимое место, где их защищало только шасси. Точный боковой удар с РПГ чуть выше шасси Т-80 вызывал взрыв зарядов. Силы Чечни фактически «обезглавливали» российские танки. С этой точки зрения Т-72А и Т-72Б, которые страдали от такой же кары, имели больше шансов выжить, поскольку система автоматической перезарядки складывала заряды горизонтально и ниже дисков колес.

Вторая крупнейшая ошибка Т-80, как и всех предыдущих российских танков, заключается в том, что его пушка не способна сильно подниматься и опускаться. Таким образом, танк не может нанести удар по врагам, которые стреляют с высоких этажей или подвалов. Издание отмечает, что справедливости ради стоит отметить, что самой большой бедой была никудышная подготовка российских танкистов и катастрофическая тактика. Москва так спешила на войну, что Т-80БВ ворвались в Грозный без взрывного наполнителя в панелях динамической защиты, что превратило эту защиту фактически в металлолом. Звучали даже обвинения, что российские солдаты продали эти элементы ради прибавки к зарплате.

Советская армия забыла горькие уроки Второй мировой войны, которые касались ведения боя в городах. На протяжении Холодной войны только отряды специального назначения и гарнизон в Берлине тренировались вести городские столкновения. Ожидая, что сопротивление будет незначительным, российская армия въехала в Грозный на БМП и БТР. А их командиры потерялись, потому что у них не было правильных карт. Поскольку российские солдаты не хотели выйти из транспортеров и начать зачистку комнаты за комнатой в каждом здании, их чеченские соперники, которые хорошо знали обо всех уязвимых местах российских боевых машин еще с советских времен, легко превратили танки и бронетранспортеры в крематории.

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Российское командование после катастрофы в Чечне обвинило во всем плохую конструкцию Т-80, а не свое неумелое планирование операции и тактическую некомпетентность. Однако, нехватка денег заставила Москву пересесть на более дешевые Т-72 вместо Т-80 как в экспорте оружия, так и в последующих войнах.

В конце концов, после падения СССР Россия потеряла доступ к заводу в Харькове, который производил Т-80УД. Он перешел под контроль независимой Украины. Собственный завод танков Т-80У в Омске обанкротился, а ЛКЗ в Санкт-Петербурге не мог больше выпускать более раннюю модель Т-80БВ.

Россия могла держать на вооружении сразу три типа танков: Т-72 (А и Б), Т-80 (БВ, У и УД) и Т-90 (фактически обновленный Т-72БУ). Но в этом не было никакого финансового или логистического смысла. Каждый из этих танков имел одинаковую 125-миллиметровую пушку 2А46М и примерно одинаковые возможности запуска ракет. Но у них были разные двигатели, системы контроля огня и шасси.

Проще говоря, эти танки обеспечивали одинаковые возможности, но запчасти для них нужны были разные в то время, как разумнее было бы иметь машины с разными возможностями, но с одинаковыми запчастями. Поскольку Т-80У был значительно дороже, чем Т-72Б, логично, что финансово бедная Россия отдала предпочтение Т-72. Москва пыталась экспериментировать с Т-80-мы, добавляя к ним системы активной защиты, которые используют радар для обнаружения приближающихся ракет с целью их уничтожения до контакта с танком. Собственно, так появился Т-80УМ-1 «Барс» в 1997 году. Но в серийное производство он так и не поступил. Вероятно из-за недостатка денег у России. Издание также отмечает, что после унижения во время первой чеченской войны Кремль не использовал Т-80 во время второй чеченской войны, так же как и в 2008 году, когда он устроил вторжение в Грузию. Эти танки также не попали на фронт в Украине.