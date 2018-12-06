Леди Гага, Брэдли Купер и Николь Кидман: в США объявили номинантов на «Золотой глобус»

Вручение наград состоится в Калифорнии 6 января 2019 года.

В США объявили номинантов на «Золотой глобус» — ежегодную премию голливудской Ассоциации иностранной прессы.

Вручение наград состоится в Калифорнии 6 января 2019 года. Об этом сообщает Variety.

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На премию в категории «Лучшая драма» номинированы фильмы «Звезда родилась», «Черная пантера», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Черный клановец» и «Богемская рапсодия». На награду в категории «Лучший режиссер» претендуют Альфонсо Куарон за фильм «Рим», Брэдли Купер («Звезда родилась»), Питер Фаррелли(«Зеленая книга»), Спайк Ли («Черный клановец») и Адам Маккей («Власть»).

Брэдли Купер также выдвинут на премию в номинации«Лучшая мужская роль в драматическом фильме». Кроме него, в список вошли Уиллем Дефо за фильм «Ван Гог. На пороге вечности», Лукас Хеджес («Стертая личность»), Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец») и Рами Малек («Богемская рапсодия»).

На награду в номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме» претендуют Николь Кидман («Время возмездия»), Леди Гага («Звезда родилась»), Гленн Клоуз («Жена»), Розамунд Пайк («Частная война») и Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»). В номинации «Лучший анимационный фильм» представлены: «Суперсемейка-2», «Остров собак», «Ральф против интернета», «Мирай из будущего» и «Человек-паук: Через вселенные».

В номинации «Лучший драматический сериал» представлены: «Американцы», «Телохранитель», «Возвращение домой», «Убивая Еву», «Поза». На «Глобус» как «Лучший комедийный сериал» претендуют: «Барри», «В лучшем мире», «Шучу», «Метод Комински», «Удивительная миссии Мейзел».

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появился первый тизерк историческому фильму «Захар Беркут», снятому украинским режиссером Ахтемом Сеитаблаевым и его американским коллегой Джоном Винном.