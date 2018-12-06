Business Insider: Вертолет AH-64 Apache армии США имеет преимущество над российским Ка-52

Хотя издание отмечает маневренность российской модели ударного вертолета, она все же имеет один существенный недостаток в противостоянии американскому сопернику.

Существует одно большое различие между транспортным и боевым вертолетами на службе разных армий: один из них несет на борту кучу оружия, а другой – кучу груза.

Американский AH-64 Apache и российский Ка-52 часто считаются лучшими ударными вертолетами в мире (а российский Ми-28Н с определенной точки зрения может претендовать на третье место). Apache совершил свой первый полет в 1975 году. С того времени он претерпел ряд модификаций. Новейшая его версия – это AH-64E.

В свою очередь российский Ка-52 появился лишь в 1997 году как преемник Ка-50, известного также как «Черная акула». Издание Business Insider решило сравнить возможности этих ударных вертолетов, которые служат армиям США и России.

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Заявленная максимальная скорость Ка-52 – 350 километров в час. При этом он может подняться на высоту до 5,4 тысяч метров и преодолеть более тысячи километров. В свою очередь, его американский соперник может похвастаться скоростью до 300 километров в час, максимальной высотой 6,2 тысячи метров, а дальностью полета до 500 километров.

Ка-52 имеет два винта с тремя лопастями, которые движутся в противоположных направлениях. Это делает российский вертолет очень маневренным. Российские СМИ утверждают, что он может сделать поворот на 90 градусов, оставаясь на месте. Американский Apache использует один традиционный винт с четырьмя лопастями, а также хвостовой винт.

На борту российский вертолет несет противотанковые управляемые ракеты «Вихрь» и «Атака». Также К-52 вооружен ракетами класса «воздух-земля» Х-25МЛ и 80-миллиметровыми ракетами С-8. В модификации Ка-52К также часто наблюдают на борту противокорабельные ракеты Х-35, которые могут поражать цель на расстоянии до 120 километров. Кроме того, на борту К-52 установлена 30-миллиметровая пушка 2А42.

Чем же вооружен Apache? Он несет 16 противотанковых ракет Hellfire и 76 ракет размером 2,76 дюйма. Также у американского ударного вертолета есть 30-миллиметровый пулемет и 1200 боеприпасов к нему. Модификация AH-64E также имеет один важный «козырь в рукаве» - беспилотники. Благодаря им экипаж американского вертолета может собирать разведывательные данные и видео, управляя их сенсорами и маршрутом полета. Издание отмечает, что американские военные точно будут развивать возможности этих вспомогательных беспилотных аппаратов для ударных вертолетов в ближайшем будущем.

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Подводя итоги, Business Insider считает, что американский вертолет Apache побеждает российский Ка-52, но с небольшим отрывом. Ка-52 имеет большую огневую силу. Он более маневренный, чем AH-64. Кроме того, у российского вертолета даже есть система катапультирования пилотов. Однако, беспилотники, которыми оперирует американский Apache, значительно повышают его возможности в оказании огневой поддержки с воздуха.

В Вооруженных силах США были дискуссии о том, что пора бы заменить Apache каким-то более современным вертолетом. Но генерал Уильям Гайлер, который командует Авиационным центром американских сухопутных сил, заявил в сентябре, что эти боевые машины будут служить еще 30 лет.