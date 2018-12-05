Музыкальные итоги 2018: Billboard назвал лучших артистов года (видео)
Дрейк и Тейлор Свифт заняли первые места в ключевых чартах издания Billboard по итогам 2018 года.
Рэпер возглавил личный рейтинг артистов и коллективов, а поп-певица со своим свежим релизом Reputation не дала ему повторить это достижение в топ-200 альбомов года, пишет 112.ua.
При этом Дрейк стал первым с 2005 года рэп-исполнителем, которых возглавил итоговый личный чарт Billboard, повторив достижение 50 Cent. Стоит также отметить, что в десятке лучших артистов года на сей раз оказались трое женщин, тогда как годом ранее она была чисто мужской. Топ артистов 2018 года выглядит так:
1 Дрейк
2 Post Malone
3 Эд Ширан
4 Тейлор Свифт
5 Карди Би
6 XXXTENTACION
7 Imagine Dragons
8 BTS
9 Бруно Марс
10 Камилла Кабельо
В свою очередь финишировавшая в личном топе четвертой Тейлор Свифт со своей пластинкой Reputation по итогам 2018 возглавила топ альбомов по версии Billboard.
Дрейк занял тут лишь второе место. А у работ Post Malone получилось занять сразу две строчки рейтинга – третью и восьмую. Лучшая десятка релизов уходящего года такова:
1 Тейлор Свифт – reputation
2 Дрейк – Scorpion
3 Post Malone – beerbongs & bentleys
4 Саундтрек к фильму "Величайший шоумен"
5 Эд Ширан – ÷ (Divide)
6 Карди Би – Invasion Of Privacy
7 Тревис Скотт – ASTROWORLD
8 Post Malone – Stoney
9 XXXTENTACION – ?
10 Migos – Culture II
Тем временем в список десяти лучших песен Дрейк вошел дважды, тогда как Свифт вообще в него не попала.
1 Дрейк – God's Plan
2 Эд Ширан – Perfect
3 Бебе Рекса и Florida Georgia Line – Meant To Be
4 Камилла Кабельо – Havana
5 Post Malone feat. 21 Savage – Rockstar
6 Post Malone feat Dolla $ign – Psycho
7 Карди Би, Bad Bunny и J Balvin – I Like It
8 Zedd, Maren Morris и Grey – The Middle
9 Дрейк – In My Feelings
10 Maroon 5 и Карди Би – Girls Like You
Лучшим новым артистом по версии издания стала Карди Би. В уходящем году она стала первой женщиной, работающей в жанре рэпа, которой удалось дважды возглавить чарт Billboard Hot 100.