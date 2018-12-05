Музыкальные итоги 2018: Billboard назвал лучших артистов года (видео)

Дрейк возглавил личный рейтинг музыкантов, Тейлор Свифт не дала ему одержать верх в годовом чарте альбомов.

Дрейк и Тейлор Свифт заняли первые места в ключевых чартах издания Billboard по итогам 2018 года.

Рэпер возглавил личный рейтинг артистов и коллективов, а поп-певица со своим свежим релизом Reputation не дала ему повторить это достижение в топ-200 альбомов года, пишет 112.ua.

При этом Дрейк стал первым с 2005 года рэп-исполнителем, которых возглавил итоговый личный чарт Billboard, повторив достижение 50 Cent. Стоит также отметить, что в десятке лучших артистов года на сей раз оказались трое женщин, тогда как годом ранее она была чисто мужской. Топ артистов 2018 года выглядит так:

1 Дрейк

2 Post Malone

3 Эд Ширан

4 Тейлор Свифт

5 Карди Би

6 XXXTENTACION

7 Imagine Dragons

8 BTS

9 Бруно Марс

10 Камилла Кабельо

В свою очередь финишировавшая в личном топе четвертой Тейлор Свифт со своей пластинкой Reputation по итогам 2018 возглавила топ альбомов по версии Billboard.

Дрейк занял тут лишь второе место. А у работ Post Malone получилось занять сразу две строчки рейтинга – третью и восьмую. Лучшая десятка релизов уходящего года такова:

1 Тейлор Свифт – reputation

2 Дрейк – Scorpion

3 Post Malone – beerbongs & bentleys

4 Саундтрек к фильму "Величайший шоумен"

5 Эд Ширан – ÷ (Divide)

6 Карди Би – Invasion Of Privacy

7 Тревис Скотт – ASTROWORLD

8 Post Malone – Stoney

9 XXXTENTACION – ?

10 Migos – Culture II

Тем временем в список десяти лучших песен Дрейк вошел дважды, тогда как Свифт вообще в него не попала.

1 Дрейк – God's Plan

2 Эд Ширан – Perfect

3 Бебе Рекса и Florida Georgia Line – Meant To Be

4 Камилла Кабельо – Havana

5 Post Malone feat. 21 Savage – Rockstar

6 Post Malone feat Dolla $ign – Psycho

7 Карди Би, Bad Bunny и J Balvin – I Like It

8 Zedd, Maren Morris и Grey – The Middle

9 Дрейк – In My Feelings

10 Maroon 5 и Карди Би – Girls Like You

Лучшим новым артистом по версии издания стала Карди Би. В уходящем году она стала первой женщиной, работающей в жанре рэпа, которой удалось дважды возглавить чарт Billboard Hot 100.