Сильвестр Сталлоне сообщил поклонникам о завершении съемок «Рэмбо 5» (видео)

Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2019 году, и это будет последняя роль Сталлоне в образе Рэмбо.

72-летний Сильвестр Сталлоне сообщил поклонникам в Instagram, что его съемки в фильме «Рэмбо 5» подошли к концу.

«Вот и все. Только что был мой последний дубль в «Рэмбо 5: Последняя кровь» - пока мы зовем его так. Это было невероятное путешествие. Впервые персонажа мне показали в 80-х, и никто не хотел до меня за него браться, говорили, что проект проклят. Я был 11-м претендентом и увидел в Рэмбо возможности и потенциал», - сказал актер в видео.

На этот раз Сталлоне выступил не только главным актером проекта, но также написал его сценарий и занимается продюсерской работой. По сюжету ветеран Джон Рембо доживает свои дни на ферме, но ему опять приходится вспомнить о боевом опыте, когда он узнает о банде, похищающей женщин для продажи в сексуальное рабство.

Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2019 году, и это будет последняя роль Сталлоне в образе Рэмбо.