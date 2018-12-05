Американский институт киноискусства выбрал лучшие фильмы 2018 года

В список победителей вошли десять картин.

Американский институт киноискусства (American Film Institute, AFI) выбрал десять лучших фильмов, появившихся в 2018 году.

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Так, лауреатами премии AFI Awards-2018 стали музыкальная драма "Звезда родилась", фантастический боевик "Черная пантера", хоррор "Тихое место", сообщает 112.ua со ссылкой на сайт организации.

Также институт киноискусства отметил картины "Восьмой класс", "Черный клановец", "Дневник пастыря", "Если Бил-стрит могла бы заговорить", "Фаворитка", "Зеленая книга" и "Мэри Поппинс возвращается".

Специальный приз AFI получила картина "Рома" Альфонса Куарона, которая ранее стала лучшим фильмом по версии кинокритиков Нью-Йорка.

Ранее в США национальный комитет кинокритиков назвал лучшим фильмом 2018 года "Зеленую книгу" режиссера Питера Фаррелли.

Отметим, что фильм "Фаворитка" получил 10 наград британского независимого кино BIFA.