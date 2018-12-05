Forbes назвал самую высокооплачиваемую музыкальную группу в 2018 году

Самой высокооплачиваемой музыкальной группой по версии Forbes стала U2.

Ирландская музыкальная группа U2 возглавила список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии Forbes.

Читайте такжеForbes назвал самую высокооплачиваемую певицу года

С июня 2017 года по июнь 2018-го команда U2 заработала $118 млн. Как отмечает Forbes, это стало возможным благодаря успешному мировому турне Joshua Tree, посвященному к тридцатилетию одноименного альбома.

На втором месте расположилась британская группа Coldplay, заработавшая $115 млн, благодаря туру A Head Full Of Dreams. Тройку замкнул британский исполнитель Эд Ширан, получивший $110 млн.

В пятерку самых высокооплачиваемых также вошли Бруно Марс ($100 млн) и Кэти Перри ($83). За ними следуют Тейлор Свифт ($80 млн), Jay-Z ($76,5 млн), группа Guns N 'Roses ($71 млн), исполнитель Роджер Уотерс ($68 млн) и музыкант Diddy ($64 млн).

Напомним, ранее журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров за 2018 год. Рейтинг возглавил семилетний мальчик со своим каналом Ryan ToysReview, на который подписаны более 17 миллионов человек. За 2018 год его заработок вырос с 11 до 22 миллионов долларов.