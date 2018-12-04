США выдвинули России ультиматум, дав 60 дней для выполнения ракетного Договора
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на возобновление выполнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Помпео сообщил журналистам по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Альянса и министров иностранных дел Украины и Грузии в Брюсселе.
Помпео заявил, что Россия продемонстрировала вопиющее пренебрежение положениями Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Среди различных нарушений, которые Россия осуществляла в течение многих лет, госсекретарь США, в частности, указал на разработку и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ "Новатор 9М729", которая позволяет запускать крылатые ракеты на чрезмерные расстояния, запрещенные договором.
"Несмотря на нарушения России, мы проявляли максимальную терпеливость и усилия во взаимодействии с Россией для того, чтобы убедить Россию выполнять положения договора. По меньшей мере, в 30-ти случаях с 2013 года, вплоть до самого высокого уровня руководства, мы ставили вопрос несоблюдения Россией договора и говорили, что неспособность вернуться к его соблюдению будет иметь последствия", - подчеркнул Помпео.
Читайте такжеГенсек НАТО требует от России соблюдать ракетный договор со США
В этой связи он отметил, что в Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства как средство защиты в ответ на действия РФ. Этот шаг "вступит в силу через 60 дней" в том случае, если Россия не вернется к полному соблюдению этого договора, что можно будет подтвердить с помощью проверки.
Также Помпео добавил, что США осуществляют эти шаги по нескольким причинам, и, в частности, потому, что "действия России серьезно подрывают американскую национальную безопасность, а также наших союзников и партнеров". "Нет никакого смысла для Соединенных Штатов оставаться в этом договоре, который ограничивает наши возможности отвечать на нарушение России", - подчеркнул Помпео.
Как сообщал УНИАН, 20 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности. Он подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора. Договор призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.
2 октября Столтенберг заявил, что Россия нарушает договор о РСМД, и в Альянсе знают о новой российской ракетной системе 9М729.
В Евросоюзе считают, что этот договор имеет важное значение для европейской и глобальной безопасности, а потому предлагают США и РФ сохранить действие договора.
В ЕС отмечают, что договор РСМД способствовал завершению «холодной войны» и гонки вооружений и является «одним из стержней архитектуры системы европейской безопасности» после вступления в силу 30 лет назад.