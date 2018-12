The Guardian назвала лучшие песни 2018 года (видео)

This is America названа лучшей песней 2018 года.

Музыкальный отдел газеты The Guardian составил список из 100 лучших песен 2018 года.

Первое место в рейтинге, который был опубликован на сайте издания, заняла песня Дональда Гловера (сценическое имя Childish Gambino) This is America, передает ZN.UA.

Как отмечают составители рейтинга, "клип стал настоящей сенсацией благодаря своей визуальной составляющей, но даже в отрыве от видео, песня наполнена множеством смыслов".

На втором месте расположилась Жанель Монэ с песней Make Me Feel, а замыкает тройку лидеров Ариана Гранде с композицией No Tears Left to Cry. Еще одна песня Гранде, Thank U, Next, вошла в список под шестым номером.

В первую десятку также вошли Робин с песнями Honey и Missing U, Christine and the Queens с композицией Girlfriend, Let's Eat Grandma с песней Hot Pink, Cardi B с композицией I Like It и The 1975 с песней Love It if We Made It.