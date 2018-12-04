В сети появился трейлер супергеройского фильма "Капитан Марвел" (видео)

Фильм был в разработке в Marvel Studios с весны 2013 года, но несколько раз его съемки и выход на экраны переносились.

Фанаты комиксов с нетерпением ждут премьеры нового фильма "Капитан Marvel", которая должна состоятся весной 2019 года. Студия Marvel опубликовала трейлер фантастического супергеройского блокбастера режиссеров Анны Боден и Райана Флек.

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Главную роль в фильме исполнила Бри Ларсон. По сюжету, действие происходит в 1990-х годах. Линия повествования – привычная для "марвеловских" блокбастеров. Земля снова в центре грандиозного космического конфликта инопланетян. Это история летчика ВВС США Кэрол Дэнверс, которая в результате встречи с пришельцами обретает суперсилу и становится неуязвимой.

Фильм был в разработке в Marvel Studios с весны 2013 года, но несколько раз его съемки и выход на экраны переносились. Вместе с Ларсон в фильме сыграли Сэмюэл Л. Джексон в образе Ника Фьюри, Кларк Грегг в образе агента Колсона и Джуд Лоу, который играет наставника Кэрол. Также в этой истории примут участие Джемма Чан, Ли Пейс, Бен Мендельсон, МакКенна Грейс, Аннетт Бенинг и Джимон Хонсу.