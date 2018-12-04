National Interest: Расхваленный Су-57 лишь декорация, которая не поможет армии России

Дорогая фотосессия не исправит экономический спад и магическим образом не построит для российской армии сотни новых истребителей.

Министерство обороны РФ опубликовало впечатляющее видео с четырьмя прототипами истребителя Су-57. Но яркая картинка не сделает самолет более боеспособным.

Об этом пишет National Interest, добавляя, что Су-57 – красивый самолет. Но он также и слишком дорогой для России, которая не может себе позволить закупку новой модели в значительных количествах. На российском видео четыре двухмоторных Су-57 летят в строю с Ан-12, с которого осуществлялась съемка. Два российских прототипа стелс-самолета приземлились одновременно. А еще один выполнил штопор.

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Четыре Су-57, которые стали «актерами» российского видео – это почти половина из того, что российские ВВС смогли приобрести с 2010 года, когда передовой истребитель совершил свой первый полет. Всего у российских военных десяток таких самолетов. Два Су-57 на короткое время были отправлены в Сирию в феврале 2018 года. Кремль тогда безосновательно заявил, что самолет выполнял боевые задачи в ближневосточной стране. Также в августе 2018 года российское правительство заказало первый десяток серийных Су-57, чтобы в течение следующего года сформировать свой первый эскадрон из таких истребителей. Экономический обвал вынудил Москву сократить оборонный бюджет. Поэтому она решила не покупать новые самолеты в большом количестве.

Пока не известно, сколько разработка Су-57 уже стоила России, сколько денег понадобится для завершения программы и сколько российские налогоплательщики заплатят за каждый из таких самолетов. США, к примеру, заплатили более 60 миллиардов долларов за 180 единиц F-22 и собираются потратить еще 400 миллиардов за 2,3 тысячи F-35. Российское правительство попыталось выставить нехватку денег на Су-57 как преимущество, а не проблему.

«Сегодня Су-57 считается лучшим самолетом в мире. Соответственно нет смысла спешить с массовым производством этого истребителя пятого поколения», - сказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

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Но на самом деле у ВВС России очень мало времени на то, чтобы интегрировать новый самолет в структуру своих сил. Разработка так называемого «стелс-истребителя пятого поколения» началась в начале 2000-х годов. Но успех этой программы привязан к оборонительной стратегии Кремля от 2009 года, нацеленной исправить последствия многих лет сокращения оборонных расходов и падения боеготовности армии. В мае 2009 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о новой стратегии национальной безопасности до 2020 года. Документ хвалил Владимира Путина за вывод России из «политического и социально-экономического кризиса», а также высказывались надежды, что страна «консолидирует свое влияние на мировой арене», став одной из главных политических и экономических сил.

«Беспрецедентные» новые затраты поддерживали новую стратегию. Согласно отчету Международного института стратегических исследований, Россия стала одной из немногих стран мира, которые тратили на оборону больше 5% от ВВП. Благодаря этому Москва профинансировала строительство пяти производственных линий: одна для Су-57, три для изготовления различных вариантов Су-27 включая Су-30, Су-34 и Су-35, а еще одна линия для производства МиГ-29. Российские ВВС получили около 200 новых и обновленных самолетов в 2017 году и еще около 100 в этом году. Для сравнения, армия США заказала более 400 новых самолетов в 2018-ом.

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Но экономический спад сократил ВВП России на 4% в 2015 году, заставив Москву изменить приоритеты. По бюджету на 2016-й было четко видно, что у российского правительства больше нет денег, чтобы продолжать тратить колоссальные средства на военные проекты. Впрочем, несколько лет обильного финансирования сильно повлияли на ВВС России.

«Оптимистичные российские комментаторы сравнивают теперь воздушные силы своей страны с американскими, настаивая на приблизительном количественном паритете с ВВС США», - сказал аналитик Кейр Гилс.

Но на самом деле это совсем не так. В распоряжении России не больше тысячи тактических боевых самолетов. Вместе с тем, американские ВВС, ВМС и морская пехота имеют в арсенале более трех тысяч истребителей. Чтобы выполнить амбициозную оборонительную стратегию от 2009 года, Кремлю нужно до конца следующего года купить еще тысячу новых самолетов и вертолетов. Но из-за экономических проблем и сокращения бюджета российской армии придется довольствоваться небольшим количеством новых самолетов. А Су-57 Москва сможет купить не более десятка.

В противовес этому США уже сейчас имеют на вооружении несколько сотен стелс-истребителей пятого поколения F-22 и F-35. При этом, огромное количество новых F-35 заказаны или в процессе производства. Дорогая фотосессия Су-57 не изменит реальность, в которой Россия переживает экономический спад. Хорошие фото не построят магическим образом сотни самолетов, в которых нуждается российская армия. Поэтому Су-57 будет только телевизионной звездой. Сыграть важную роль в российской военной стратегии этот самолет не сможет.