Американский комик Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз

У актера родился сын.

У американского комедийного актера Эдди Мерфи и его невесты, модели Пейдж Батчер, родился ребенок.

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Согласно заявлению пресс-секретаря комика, мальчик весом чуть больше трех килограмм появился на свет в пятницу, 30 ноября, сообщает StarTribune. Назвали малыша Макс Чарльз Мерфи.

Второе имя ребенок получил в честь старшего брата Мерфи Чарльза, который умер от лейкемии в прошлом году.

Новорожденный мальчик стал уже 10-м ребенком для Эдди Мерфи.

Как сообщал УНИАН, у актера пятеро детей от бывшей жены Николь Митчелл и по одному от бывших жен Мэл Би, Тамары Худ Джонсон и Полетт Макнили, а также общая дочь с Батчер - двухлетняя Иззи Уна.

Старшему сыну комика Эрику 29 лет.