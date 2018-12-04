Американский комик Эдди Мерфи стал отцом в десятый раз
12:16, 04 декабря 2018Мир
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У актера родился сын.
Эдди Мерфи и Пейдж Батчер / REUTERS
У американского комедийного актера Эдди Мерфи и его невесты, модели Пейдж Батчер, родился ребенок.
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Согласно заявлению пресс-секретаря комика, мальчик весом чуть больше трех килограмм появился на свет в пятницу, 30 ноября, сообщает StarTribune. Назвали малыша Макс Чарльз Мерфи.
Второе имя ребенок получил в честь старшего брата Мерфи Чарльза, который умер от лейкемии в прошлом году.
Новорожденный мальчик стал уже 10-м ребенком для Эдди Мерфи.
Как сообщал УНИАН, у актера пятеро детей от бывшей жены Николь Митчелл и по одному от бывших жен Мэл Би, Тамары Худ Джонсон и Полетт Макнили, а также общая дочь с Батчер - двухлетняя Иззи Уна.
Старшему сыну комика Эрику 29 лет.
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