Клип Арианы Гранде о бывших парнях побил рекорд и дал сбой на канале YouTube (видео)
15:39, 03 декабря 2018Мир
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Новое видео Арианы Гранде одобрили более 5 миллионов человек.
Новый клип американской певицы Арианы Гранде о всех ее бывших парнях побил рекорд на канале YouTube.
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Новое видео, в котором певица примерила образы из комедий 2000-х «Добейся успеха», «Блондинка в законе» и «Из 13 в 30», не только побило все рекорды по количеству просмотров, комментариев и лайков (более 5,4 миллионов), но и дало сбои в системе хостинга.
«Ариана, видео Thank You, Next настолько крутое, что буквально сломало интернет (или, по крайней мере, отсрочило возможность оставлять комментарии в YouTube на некоторое время). Комментарии к видео по-прежнему принимаются, но немного задерживаются!», - написали разработчики YouTube в Twitter.
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