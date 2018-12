Клип Арианы Гранде о бывших парнях побил рекорд и дал сбой на канале YouTube (видео)

Новое видео Арианы Гранде одобрили более 5 миллионов человек.

Новый клип американской певицы Арианы Гранде о всех ее бывших парнях побил рекорд на канале YouTube.

Новое видео, в котором певица примерила образы из комедий 2000-х «Добейся успеха», «Блондинка в законе» и «Из 13 в 30», не только побило все рекорды по количеству просмотров, комментариев и лайков (более 5,4 миллионов), но и дало сбои в системе хостинга.

«Ариана, видео Thank You, Next настолько крутое, что буквально сломало интернет (или, по крайней мере, отсрочило возможность оставлять комментарии в YouTube на некоторое время). Комментарии к видео по-прежнему принимаются, но немного задерживаются!», - написали разработчики YouTube в Twitter.