Самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне

Самолет Airbus A340, на борту которого находилась канцлер Германии Ангела Меркель, совершил вынужденную посадку в немецком Кельне.

Самолет Airbus A340, на борту которого канцлер Германии Ангела Меркель летела на саммит "Большой двадцатки" (G20) в Аргентину, совершил вынужденную посадку из-за технических проблем.

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Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, речь идет о неисправности электронных систем самолета. Отмечается, что вскоре после вылета Airbus A340 приземлился в немецком городе Кельн.

Канцлер будет добираться до Буэнос-Айреса (Аргентина) на другом самолете. Саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.