55-летний Тарантино впервые в жизни женился (фото, видео)

Избранницей режиссера стала 35-летняя израильская певица и модель Даниэлла Пик.

Всемирно известный режиссер Квентин Тарантино распрощался с холостяцкой жизнью в возрасте 55 лет.

28 ноября режисер женился на своей невесте - 35-летней израильской певице и модели Даниэлле Пик, сообщает People.

Пара обручилась в сентябре 2017 года, спустя год после знакомства. На вечеринке по случаю помолвки присутствовали голливудские актеры, сыгравшие главные роли в фильмах Тарантино: Ума Турман, Брюс Уилис, Сэмюель Л. Джексон и другие.

Для режисера, как и для его супруги, это брак стал первым в жизни. Раньше отсутствие жены Тарантино объяснял тем, что работа отнимает все его время.

Как сообщал УНИАН, в августе 57-летняя звезда фильма "Убить Билла" впервые вышла замуж за 72-летнего рок-музыканта.