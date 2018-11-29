55-летний Тарантино впервые в жизни женился (фото, видео)
14:57, 29 ноября 2018Мир
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Избранницей режиссера стала 35-летняя израильская певица и модель Даниэлла Пик.
Квентин Тарантино женился / фото Curtis Dahl / People
Всемирно известный режиссер Квентин Тарантино распрощался с холостяцкой жизнью в возрасте 55 лет.
28 ноября режисер женился на своей невесте - 35-летней израильской певице и модели Даниэлле Пик, сообщает People.
Пара обручилась в сентябре 2017 года, спустя год после знакомства. На вечеринке по случаю помолвки присутствовали голливудские актеры, сыгравшие главные роли в фильмах Тарантино: Ума Турман, Брюс Уилис, Сэмюель Л. Джексон и другие.
Для режисера, как и для его супруги, это брак стал первым в жизни. Раньше отсутствие жены Тарантино объяснял тем, что работа отнимает все его время.
Известный режиссер Квентин Тарантино впервые женился
Как сообщал УНИАН, в августе 57-летняя звезда фильма "Убить Билла" впервые вышла замуж за 72-летнего рок-музыканта.
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