Константинополь решил распустить архиепархию РПЦ в Западной Европе – СМИ

В октябре РПЦ разорвала отношения со Вселенским патриархатом.

Вселе́нский патриарха́т Константино́поля принял решение распустить Архиепархию Русской православной церкви в Западной Европе.

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Об этом сообщает Orthodoxie.com, ссылаясь на информированные источники.

Отмечается, что константинопольский Синод принял соответствующее решение по итогам заседания в Фенере (Стамбул). Вселенский патриархат признал недействительным соответствующий Томос 1999 года.

Утверждается, что скоро будет выпущено официальное заявление с подробностями решения Константинополя.

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

15 октября РПЦ разорвала отношения со Вселенским патриархатом. В дальнейшем Московский патриархат признал Константинопольского патриарха раскольником.