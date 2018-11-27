Премьера "Аквамена": экс-девушка Илона Маска шокировала странным нарядом (фоторепортаж)
14:00, 27 ноября 2018Мир
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Эмбер в нем была похожа на свою героиню — королеву Атлантиды, однако не все оценили такую креативность.
В Лондоне состоялась премьера фильма "Аквамен" по комиксам DC.
Эмбер Херд, сыгравшая королеву подводного мира Меру, постаралась сделать мероприятие запоминающимся - актриса появилась на ковровой дорожке в длинном платье от Valentino, шапочке и туфлях от Brian Atwood.
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Эмбер в нем была похожа на свою героиню — королеву Атлантиды, однако не все оценили такую креативность. В сети многие назвали наряд безвкусным, особенно поклонниками фильма не понравилась шапочка на голове актрисы.
Как сообщалось, Илон Маск вышел в свет с новой девушкой.
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