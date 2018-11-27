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Премьера "Аквамена": экс-девушка Илона Маска шокировала странным нарядом (фоторепортаж)

14:00, 27 ноября 2018
Мир
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В Лондоне состоялась премьера фильма "Аквамен" по комиксам DC.

Эмбер Херд, сыгравшая королеву подводного мира Меру, постаралась сделать мероприятие запоминающимся -  актриса появилась на ковровой дорожке в длинном платье от Valentino, шапочке и туфлях от Brian Atwood. 

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Эмбер в нем была похожа на свою героиню — королеву Атлантиды, однако не все оценили такую креативность. В сети многие назвали наряд безвкусным, особенно поклонниками фильма не понравилась шапочка на голове актрисы.

Как сообщалось, Илон Маск вышел в свет с новой девушкой.

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Теги: #Илон Маск#Джонни Депп#Эмбер Херд