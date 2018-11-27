Прокуроры разорвали соглашение о сотрудничестве с Манафортом

В чем именно соврал Манафорт, следствие не сообщает.

Прокуроры из команды спецпрокурора Роберта Мюллера заявили об отмене соглашения о сотрудничестве с бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом.

Читайте такжеThe Guardian: В США взялись за экс-партнера Манафорта в Украине

Об этом сообщает The Washington Post.

"После подписания соглашения о признании своей вины Манафорт совершил федеральные преступления, солгав Федеральному бюро расследований и Специальному прокурору по различным вопросам, что является нарушением соглашения", - говорится в заявлении прокуроров.

В чем именно соврал Манафорт, следствие не сообщает. Но обвинение будет настаивать на том, чтобы суд немедленно вынес приговор бывшему советнику Трампа.

Пол Манафорт со своей стороны отрицает обвинения во лжи. Его адвокаты заявили, что он "предоставил информацию правительству, стремясь выполнить свои обязательства в соответствии с соглашением о сотрудничестве".