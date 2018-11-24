Протест "желтых жилетов" во Франции: полиция применила слезоточивый газ и водометы против протестующих (фото)

По данным полиции, в Париже собралось около 30 тысяч протестующих.

Полиция применила слезоточивый газ и использовала водометы, чтобы разогнать протестующих в Париже, которые выступают против роста расходов на топливо и экономической политики президента Эммануэля Макрона.

Сотни протестующих собрались на Елисейских Полях, где они столкнулись с полицией, которая пытается помешать им добраться до президентского Елисейского дворца, сообщает Reuters.

Некоторые протестующие пели государственный гимн, в то время как другие несли плакаты с лозунгами “Макрона в отставку” и “Макрон - вор”.

Как сообщал УНИАН, масштабные протесты во Франции начались 17 ноября. Одетые в флуоресцентные желтые жилеты протестующие блокировали шоссе по всей стране с горящими баррикадами и конвоями медленно движущихся грузовиков, препятствуя доступу к топливным складам, торговым центрам и некоторым фабрикам.

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Они выступают против введенных в прошлом году Макроном налогов на дизельное топливо и бензин, которые призваны стимулировать людей переходить на более экологичный транспорт.

Силы безопасности обеспокоены тем, что крайне левые и крайне правые экстремисты могут проникнуть на демонстрации, обостряя проблемы, связанные с контролем над толпой.

В полиции сообщили, что только в Париже протестуют около 30 000 человек. Охраняют порядок около 3 тысяч правоохранителей.