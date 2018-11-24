США приступили к разработке гиперзвукового оружия для сдерживания РФ

Вице-адмирал ВМС США Джонни Вулф заявил, что каждый род войск должен быть вооружен гиперзвуковым оружием, чтобы быть способным нанести удар по любой цели на планете в течении часа.

Военно-морские силы США приступили к разработке маломощных ядерных боеголовок для противодействия Российской Федерации.

Об этом сообщает Институт ВМС США.

Читайте такжеСамолет и беспилотник ВМС США провели разведку вблизи оккупированного Крыма

Вице-адмирал ВМС США Джонни Вулф заявил, что каждый род войск должен быть вооружен гиперзвуковым оружием, чтобы быть способным нанести удар по любой цели на планете в течении часа.

Сообщается, что ВМС США разрабатывают гиперзвуковой снаряд и ускоритель для него. Им будут оснащены как подводные лодки, так и корабли.

В сотрудничестве с Национальным Управлением по ядерной безопасности (NNSA) "Стратегической системной програме", в рамках которой разрабатывается оружие, было предоставлено финансирование для разработки и производства небольшой партии маломощных боеголовок "76-2", которые "будут прямым противовесом тому, что, как считает Россия, у нее уже есть, а у нас нет", сказал Вулф.

"Мы будем иметь возможность дать прямой ответ России", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, США могут помочь Украине уменьшить военное преимущество России в Азовском море.