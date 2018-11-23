Скандальный лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил, почему не ездит в Украину

Исполнитель отметил, что не согласен с теми, кто призывает поддерживать связи с нашей страной и «не поддаваться политическим ветрам».

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью журналу «Россия в глобальной политике» рассказал, почему не выступает с гастролями в Украине.

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Исполнитель отметил, что не согласен с теми, кто призывает поддерживать связи с нашей страной и «не поддаваться политическим ветрам», пишет "Капитал".

Лидер «Ленинграда» ответил, что если поедет сюда, то будет не особенно принят здесь, а потом не особенно принят на родине. «Зачем мне это?».

Напомним, что скандально известный сайт «Миротворец» в 2017 году внес в свою базу Сергея Шнурова из-за выступления группы в Севастополе в 2016 году. На это музыкант заявил, что отнесется спокойно, если его не пустят в Украину.