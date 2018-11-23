В сети появился тизер фильма "Король лев"

Премьера фильма запланирована на 19 июля 2019 года.

Студия Walt Disney опубликовала тизер фильма "Король лев", который станет ремейком одноименного мультфильма 1994 года.

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Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Walt Disney Studios.

"Полностью обновленный "Король лев" режиссера Джона Фавро переместит зрителя в Африканскую саванну, где будущий король должен будет преодолеть предательство и трагедию, чтобы получить свое законное место на Скале Предков", - говорится в описании под видео.

Премьера фильма запланирована на 19 июля 2019 года.

Видео Walt Disney Studios

Как сообщал УНИАН, студия 20th Century Fox на своем канале на YouTube опубликовала детскую версию "Дэдпула 2".