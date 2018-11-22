"В Москве началось": с площадки у Кремля взлетели два вертолета Ми-8, один тащит в сетке напоминающие людей фигуры (фото, видео)
14:43, 22 ноября 2018Мир
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Один из вертолетов Ми-8 тащит за собой сетку, на которой три силуэта, похожих на людей.
На данный момент нет подробностей происходящего / Скриншот
В Москве с территории Кремля взлетело два вертолета Ми-8, которые потом полетели в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая.
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Об этом сообщает Telegram-канал "Лентач". Один из вертолетов тащит сетку, в которой находятся три фигуры, напоминающие людей. Живые ли это люди или манекены - непонятно.
Кстати, на Ми-8, по данным СМИ, любит летать Путин.
Несколько москвичей опубликовали фото и видео, на которых видно, что это военные машины Ми-8. "В Москве началось", - коротко подписал снимок пользователь Twitter Илюша Газлайт.
В Москве началось pic.twitter.com/ceVUw0BFSR— Илюша Газлайт (@igap) November 22, 2018
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