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"В Москве началось": с площадки у Кремля взлетели два вертолета Ми-8, один тащит в сетке напоминающие людей фигуры (фото, видео)

14:43, 22 ноября 2018
Мир
2015 1
На данный момент нет подробностей происходящего / Скриншот

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Об этом сообщает Telegram-канал "Лентач". Один из вертолетов тащит сетку, в которой находятся три фигуры, напоминающие людей. Живые ли это люди или манекены - непонятно.

Кстати, на Ми-8, по данным СМИ, любит летать Путин.

Несколько москвичей опубликовали фото и видео, на которых видно, что это военные машины Ми-8. "В Москве началось", - коротко подписал снимок пользователь Twitter Илюша Газлайт.

#вертолет

Допис, поширений анжела (@andzhana000)

#вертолёт #кремль вот это да

Допис, поширений azuevskiy_anton (@azuevskiy_anton)

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Теги: #Кремль#Москва#вертолет