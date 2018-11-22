Звезда сериала “Доктор Хаус” стал кавалером ордена Британской империи (фото)

Актер Хью Лорри сделал успешную карьеру, работает в киноиндустрии больше 35 лет.

Британского актера Хью Лорри, известного благодаря роли в сериале “Доктор Хаус” наградили орденом Командора Британской империи за службу драматическому искусству.

Об этом сообщается в Twitter британской королевской семьи. В сообщении сказано, что актер Хью Лорри сделал успешную карьеру, работает в киноиндустрии больше 35 лет.

Также стало известно, что в церемонии награждения принял участие принц Уэльский Чарльз.

Actor Hugh Laurie was awarded a CBE for services to drama. He has enjoyed a successful career spanning more than 35 years as an actor, comedian, writer and musician. pic.twitter.com/dfZQowEhR3 — The Royal Family (@RoyalFamily) 21 ноября 2018 г.

Джеймс Хью Кэлам Лори – британский актер, профессиональный пианист, сценарист, режиссер, продюсер, писатель и певец, известность которому принесли прежде всего роли в британских комедийных телесериалах “Черная Гадюка”, “Шоу Фрая и Лори” и “Дживс и Вустер” со Стивеном Фраем, а также главная роль в американском телесериале “Доктор Хаус”.