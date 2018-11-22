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Звезда сериала “Доктор Хаус” стал кавалером ордена Британской империи (фото)

13:09, 22 ноября 2018
Мир
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REUTERS

Британского актера Хью Лорри, известного благодаря роли в сериале “Доктор Хаус” наградили орденом Командора Британской империи за службу драматическому искусству.

Об этом сообщается в Twitter британской королевской семьи. В сообщении сказано, что актер Хью Лорри сделал успешную карьеру, работает в киноиндустрии больше 35 лет.

Также стало известно, что в церемонии награждения принял участие принц Уэльский Чарльз.

Джеймс Хью Кэлам Лори – британский актер, профессиональный пианист, сценарист, режиссер, продюсер, писатель и певец, известность которому принесли прежде всего роли в британских комедийных телесериалах “Черная Гадюка”, “Шоу Фрая и Лори” и “Дживс и Вустер” со Стивеном Фраем, а также главная роль в американском телесериале “Доктор Хаус”.

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Теги: #актер#Британия#орден#фильмы и сериалы