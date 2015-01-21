Переговоры глав МИД "нормандской четверки" начались в Берлине

Главы МИД "нормандской четверки" (Украины, России, Германии и Франции) начали переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает РИА Новости.

Эти переговоры стали уже четвертыми по счету, они проходят по приглашению главного дипломата Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Как и в прошлый раз, встреча проходит на гостевой вилле немецкого министерства Борзиг, в пригороде Берлина.

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Как сообщал УНИАН, предыдущая встреча министров иностранных дел Украины Павла Климкина, России Сергея Лаврова, Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и Франции Лорана Фабиуса состоялась 12 января и не завершилась договоренностям, которые бы позволили провести встречу президентов этих стран в Астане.

Эксперты высказывали мнение, что договоренности срывает Россия, поскольку не хочет полностью выполнять достигнутые в сентябре Минские договоренности, а западные государства и Украина не соглашаются на частичное выполнение этих договоренностей.

В то же время президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что сегодня на встрече в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел удастся наладить конструктивный диалог по урегулированию ситуации на Донбассе.