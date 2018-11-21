Экс-жених Пэрис Хилтон требует от нее вернуть бриллиантовое кольцо за $2 миллиона
Американский актер и модель Крис Зилка, помолвку с которым на днях расторгла светская львица Пэрис Хилтон, требует от бывшей невесты вернуть кольцо с огромным бриллиантом в 20 карат.
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Стоимость кольца составляет $2 млн. Однако Крис Зилка приобрел его с большой скидкой у ювелира, хорошо знакомого с Пэрис, передает ТСН со ссылкой на TMZ.
Телезвезда и светская львица отказывается возвращать кольцо, поскольку считает, что именно благодаря ей Крис смог купить украшение "недорого".
Между тем издание отмечает, что претензии актера имеют юридическую основу: по закону штата Калифорния жених действительно может требовать возврата кольца в случае, если свадьба по каким-то причинам не состоялась.
Отметим, что свадьба 37-летней Пэрис и 33-летнего актера была уже запланирована. Крис сделал предложение Пэрис в январе 2018 года во время отдыха в Аспене. Свадьба должна была состояться в ноябре, но Пэрис перенесла ее на 2019 год, сославшись на большую загруженность своего рабочего графика.
И теперь, после почти двух лет отношений, девушка вообще передумала идти под венец.