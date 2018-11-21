Business Insider: Флот F-35 США показал силу, которая и не снилась России

У Америки есть большой флот стелс-истребителей, готовых вступить в бой прямо сейчас, чем не может похвастаться ни Москва, ни Пекин.

Авиабаза Хилл в Юте в понедельник провела масштабные учения, во время которых три десятка новейших F-35 Lightning II ВВС США взлетели один за одним и провели маневры, поддерживая строй.

Это стало демонстрацией силы, с которой не может сравниться ни один иностранный соперник Америки, пишет Business Insider. 388-е и 419-е крыло стали первыми подразделениями ВВС США, которые полностью укомплектованы F-35A. Их совмесные маневры показали, что самая дорогая программа вооружения в истории наконец готова к развертыванию и действиям.

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«Мы готовы идти в бой уже сегодня. А учения с привлечением многочисленных эскадронов F-35 могут продемонстрировать нашу способность побороть потенциальных врагов, откуда бы они не пришли», - сказал майор Калеб Гитменн.

Издание напоминает, что Китай и Россия пытались создать собственные истребители пятого поколения, которые бы могли сравниться с F-35. Но их самолеты не готовы продемонстрировать те же возможности, что и американские в понедельник. Несмотря на то, что китайский J-20 и российский Су-57 были объявлены «готовыми к операциям», их реальные «операции» до этого времени были лишь дешевым пиаром.

Издание поясняет, что у J-20, разработанного для Вооруженных сил Китая, до сих пор нет нужных двигателей. Это перечеркивает потенциал эффективности самолета. Не способность до этого времени сделать двигатель для истребителя пятого поколения – это «унижение» для ВВС, которые хотят превзойти американскую армию. У Китая, вероятно, есть несколько десятков J-20. Эксперты сказали Business Insider, что все модели, которые демонстрировал до этого времени Пекин, были в состоянии прототипа и еще не готовы к массовому производству или бою.

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«Нам ничего не известно о существовании больше четырех серийных машин. Если пятая где-то есть, тогда это уже новость», - сказал эксперт Института аэрокосмических исследований Китая Лоренс Треветан, который сотрудничает с Военно-воздушными силами США.

Россия же называет свой Су-57 «проверенным в бою» после того, как самолет в течение нескольких дней сбрасывал бомбы на безоружных врагов режима Башара Асада в Сирии. Но этот истребитель до сих пор далек от статуса пригодного для реальных операций. Боевые задачи, в которых принимал Су-57, могли выполнить даже старые советские самолеты, которые Россия отправила базироваться в Сирию. Его статус стелс-истребителя пятого поколения остается не подтвержденным, несмотря на все заявления в Москве. Вдобавок существует максимум 12 Су-57. Эти самолеты также не имеют окончательного двигателя. А Кремль не подает никаких намеков на то, что он собирается закупить эти самолеты для своих боевых бригад.

Короче говоря, миру обещали, что до конца текущего десятилетия появятся три истребителя пятого поколения. Но по состоянию на ноябрь существует лишь один, который производят массово - F-35.

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У США 91 такой самолет, у их союзников – 28, а еще 22 были проданы другим странам. В целом же Вашингтон заказал более 2 тысяч F-35, которые будут взлетать с земли, авианосцев и даже импровизированных взлетных полос. У американских пилотов есть годы на то, чтобы разработать новые тактики для самолета, с возможностями которого пока что не может сравниться ни один другой. Россия и Китай часто говорят о теоретических и будущих возможностях своих новых истребителей. Но сегодня на вопрос, кто победит: F-35, J-20 или Су-57, - ответ прост и очевиден.