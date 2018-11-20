National Interest: Российский Т-14 «Армата» не дотягивает до танка Abrams из-за серьезного прокола

У российской армии есть полезные в бою навигационные системы, но ими разрешено пользоваться только командованию.

Система навигации, которую используют американские механизированные силы, стала одной из крупнейших преимуществ армии США. Ее иногда называют «голубой системой отслеживания сил» (BFT). Она дает возможность экипажам бронемашин знать точное положение всех дружественных сил, которые расположены поблизости на поле боя.

Преимущества от этого многочисленные. Командиры могут быстро реагировать на изменения в боевой ситуации, потому что они точно знают, где их войска находятся. Быстрота маневров возрастает, потому что нужно меньше времени для ориентирования боевых единиц относительно друг друга. Кроме того, можно делиться данными о расположении вражеских сил по всей сети, пишет National Interest.

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Учитывая многочисленные преимущества такой системы, можно было бы допустить, что Россия могла установить нечто подобное на свои танки последней модели Т-14 «Армата». Однако, правда не такая простая. Каждая боевая машина теоретически способна работать с похожими технологиями. Но недостаток средств у России сильно ограничивает реальное развертывание BFT Но какой же «стандарт» для российских танков? Близок ли он к американскому?

Сердцем любой военной полевой сети остается радио. Без радиосвязи каждая машина не сможет получать и передавать команды или данные. Стандартная радиосистема на всех передовых российских танках – это Р-168. Она обеспечивает возможность вести голосовые переговоры и обмениваться данными между всеми танками на ходу в радиусе 30 километров. Система может передавать важные данные со скоростью 16 килобит в секунду. Другой ключевой компонент, который использует Россия, - это навигационная система «Азимут». Она включает приемник ГЛОНАСС, электронный компас и некоторые другие сенсоры. Система может работать с Р-168 для передачи позиции танка, а также некоторые другие параметры на поле битвы.

Теоретически «Азимут» может стать навигационной системой для экипажа всех танков. Но Россия ее таковой не делает. Позиция бронемашин отслеживается в основном только на командных постах или в командном танке Т-90АК. Однако, даже сочетание системы «Азимут» с Р-168 дает российским военным очень ограниченные возможности отслеживания дружественных сил. Данные об обновлении позиций через радио-сеть дает командованию или танковому командованию возможность отслеживать местоположение машин на движущейся карте. И это хорошо подходит российской философии о командовании «сверху в низ». Однако, установка системы BFT на каждом танке дает армии США значительную гибкость и преимущество. Россия же не устанавливает системы «Азимут» на каждый боевой танк, так же как и экраны, на которые можно было бы выводить местоположение всех дружественных боевых машин. Это облегчает координацию и навигацию для американского танкового взвода, в то время как российским танкистам приходится все объяснять друг другу словами через радиосвязь и пользоваться бумажной картой. У России есть также независимая навигационная система ТНА-3. Но, опять же, она доступна только командованию, а не каждому танковому экипажу.

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В 2010-х годах были попытки изменить ситуацию с помощью танков Т-90А, оснащенных системами управления боем под названием «Созвездие-2М». Но они так и не были взяты на вооружение. Последние же усилия менее амбициозны. Были сообщения о том, что Т-90М будут иметь экран с подвижной электронной картой. Поэтому вероятно, что экипажи этих танков смогут видеть позиции друг друга, если на борту будет установлена система «Азимут». Но даже так российская система сможет работать в относительно ограниченном радиусе, если сравнивать с американской BFT, которая использует спутниковое соединение.

Танки Т-14 «Армата» тоже имеют полевые системы, такие как Т-90М. Поэтому, вероятно, у их экипажа тоже есть экраны, на которые можно было бы выводить данные о передвижении сил. Но вряд ли в Т-14 установят быстрые системы спутниковой передачи, которые бы сравнялись с BFT.

Можно много говорить и писать о вооружении, броне и мобильности новых российских танков. Но командование и контроль не менее важны, а часто даже более важны для того, чтобы победить в боях. В этом вопросе у США до сих пор есть значительное преимущество над Россией, танки которой не оснащены даже уже доступными системами, такими как «Азимут».