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"Черный лебедь" Леди Гага и нежная Николь Кидман - голливудские звезды на премии Governors Awards-2018 (фоторепортаж)

15:09, 19 ноября 2018
Мир
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Леди Гага / REUTERS

Вчера многие голливудские звезды собрались в театре Долби, где ежегодно проходит церемония "Оскар" на 10-ю церемонию вручения премий Governors Awards.

На мероприятии появилась 51-летняя актриса Николь Кидман. Она вышла на дорожку в очень нежном платье от бренда Rodarte из коллекции весна-лето 2019.  

Эпатажная певица Леди Гага появилась на премии в роскошном черном платье.

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В этот вечер звезды совсем недолго позировали перед камерами собравшихся фотографов - все из-за лесных пожаров, которые уже несколько недель бушуют в Калифорнии.

Отметим, церемония Governors Awards считается своеобразной репетицией предстоящей церемонии "Оскар", которая обычно проходит в феврале.

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Теги: #голливуд