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Фотографии полностью голой Рианны "слили" в сеть

10:54, 19 ноября 2018
Мир
1994 0
На двух фото Рианна предстает полностью обнаженной / Super

Фото опубликовал Telegram-канал Super. 

На двух фото Рианна предстает полностью обнаженной, демонстрируя линии от загара и стройную фигуру.  

Super

Судя по прическе артистки и ее фигуре, хакеры украли снимки из архива певицы - сейчас Рианна может похвастаться более пышными формами и длинными волосами.

Как сообщал УНИАН, в сеть попали фото легендарного экс-"ангела" Victoria's Secret с обнаженной грудью.

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Теги: #певица#Рианна