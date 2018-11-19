Фотографии полностью голой Рианны "слили" в сеть

На двух фото Рианна предстает полностью обнаженной, демонстрируя линии от загара и стройную фигуру.

Одна из самых популярных темнокожих певиц Рианна стала очередной жертвой хакеров.

Фото опубликовал Telegram-канал Super.

На двух фото Рианна предстает полностью обнаженной, демонстрируя линии от загара и стройную фигуру.

Судя по прическе артистки и ее фигуре, хакеры украли снимки из архива певицы - сейчас Рианна может похвастаться более пышными формами и длинными волосами.

Как сообщал УНИАН, в сеть попали фото легендарного экс-"ангела" Victoria's Secret с обнаженной грудью.