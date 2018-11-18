Церемонию "Оскара" сократят из-за пожара в Калифорнии

Так, сократят церемонию вручения почетных наград Governors Awards за заслуги в кинематографе.

Американская академия кинематографических искусств изменит формат своей второй после «Оскара» крупнейшей церемонии из-за масштабных пожаров в Калифорнии.

Так, сократят церемонию вручения почетных наград Governors Awards за заслуги в кинематографе. На красной дорожке у звезд будет меньше времени для фото, а традиционные интервью перед началом церемонии отменили, передает The Hollywood Reporter.

По словам организаторов Governors Awards, такие изменения внесли из-за уважения к памяти нескольких десятков погибших в калифорнийских пожарах.

Церемония запланирована на вечер 18 ноября. Статуэтки за вклад в развитие кинематографа получат публицист Марвин Леви, композитор Лало Шифрин и актриса Сисели Тайсон.

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8 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнули лесные пожары, огонь начал быстро распространяться из-за сильного ветра и сухой погоды.

По последним данным, число погибших из-за мощных лесных пожаров, которые продолжают бушевать в Калифорнии, возросло до 76, пропавшими без вести числятся более 1200 человек. Об этом сообщил шериф округа Бьютт Кори Хонеа, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что за последние двое суток число пропавших без вести возросло почти на 700 человек - сейчас в этом списке указаны 1276 имен. По словам шерифа, в списках пропавших есть люди, которые находятся в безопасности, но данные об этом еще не поступили в общую базу. Также некоторые из имен дублируются.

Президент США Дональд Трамп 17 ноября посетил районы, опустошенные пожарами, и встретился с местными властями. Он настаивает, что причина стихийного бедствия - плохое управление лесным хозяйством.

Этот пожар стал самым разрушительным за всю историю Калифорнии. Небольшой городок Парадайс на севере штата остался в руинах, там огонь уничтожил 9,7 тысячи домов. Около 47 тысяч человек не могут вернуться домой и ночуют в центрах чрезвычайных ситуаций, церквях и школах, а также в палатках и автомобилях. У побережья Малибу разрушены около 500 домов.

В борьбе с огнем задействованы тысячи пожарных, поисковые команды, самолеты и вертолеты. Ситуация осложняется сильным ветром, который способствует распространению огня. Метеорологическая служба прогнозирует, что на следующей неделе в штате, который объявлен зоной стихийного бедствия, пойдут дожди.