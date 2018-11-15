Lockheed Martin поставит Пентагону 255 новейших истребителей F-35

Согласно планам, поставки новых истребителей должны завершиться до 2023 года.

Американская компания Lockheed Martin получила контракт Пентагона на поставку 255 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на компанию, передает РБК.

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Общая сумма контракта - 22,7 миллиарда долларов. Согласно планам, поставки должны завершиться до 2023 года.

Lockheed Martin также получила контракт на поставку восьми вертолетов MH-60, сумма сделки оценивается в $388 млн.

Ранее УНИАН сообщал, что министерство обороны США приостановило полеты новейших истребителей F-35 на 48 часов.

Перед этим в штате Южная Каролина разбился истребитель F-35B, пилоту самолета удалось катапультироваться.