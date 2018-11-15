В сеть попали фото легендарного экс-"ангела" Victoria's Secret с обнаженной грудью

Алессандра Амбросио была одним из самых известных и узнаваемых "анеглов" бельевого бренда Victoria's Secret, но в 2017 году она покинула компанию.

В сеть попали фото обнаженной бразильской супер-модели и легендарного экс-ангела Victoria's Secret Алессандры Амбросио. Снимки опубликовал Telegram-канал Super. На фотографиях модель позирует на берегу полностью обнаженной. На снимках можно увидеть голую грудь Амбросио. Читайте также"Девушка с трассы": Лорак разнесли в Instagram за экстремальное мини (видео) Отметим, что Амбросио была одним из самых известных и узнаваемых "анеглов" бельевого бренда Victoria's Secret, но в 2017 году она покинула компанию. У модели есть двое детей. Как сообщал УНИАН, самая скандальная участница "Танцев со звездами" станцевала стриптиз на телешоу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter