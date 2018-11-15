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В сеть попали фото легендарного экс-"ангела" Victoria's Secret с обнаженной грудью

15:54, 15 ноября 2018
Мир
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На фотографиях модель позирует на берегу полностью обнаженной / Super

Снимки опубликовал Telegram-канал Super.

На фотографиях модель позирует на берегу полностью обнаженной. На снимках можно увидеть голую грудь Амбросио.

Super
Super
Super

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Отметим, что Амбросио была одним из самых известных и узнаваемых "анеглов" бельевого бренда Victoria's Secret, но в 2017 году она покинула компанию. У модели есть двое детей.

Как сообщал УНИАН, самая скандальная участница "Танцев со звездами" станцевала стриптиз на телешоу.

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Теги: #фоторепортаж#модель