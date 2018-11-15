В сеть попали фото легендарного экс-"ангела" Victoria's Secret с обнаженной грудью
15:54, 15 ноября 2018Мир
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Алессандра Амбросио была одним из самых известных и узнаваемых "анеглов" бельевого бренда Victoria's Secret, но в 2017 году она покинула компанию.
На фотографиях модель позирует на берегу полностью обнаженной / Super
В сеть попали фото обнаженной бразильской супер-модели и легендарного экс-ангела Victoria's Secret Алессандры Амбросио.
Снимки опубликовал Telegram-канал Super.
На фотографиях модель позирует на берегу полностью обнаженной. На снимках можно увидеть голую грудь Амбросио.
Super
Super
Super
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Отметим, что Амбросио была одним из самых известных и узнаваемых "анеглов" бельевого бренда Victoria's Secret, но в 2017 году она покинула компанию. У модели есть двое детей.
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