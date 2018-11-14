National Interest: Су-57 даже близко не дотягивает до американского F-22

В то время как американский стелс-истребитель выполняет боевые задачи ежедневно, его российский оппонент может даже никогда и не появится на передовой.

Один из российских авиаконструкторов претенциозно заявил, что истребитель Су-57 более универсальный и лучше приспособлен к атакам против наземных целей, чем F-22, которым пользуются Вооруженные силы США.

Это утверждение точно нельзя назвать чистой правдой, пишет National Interest. Более того, оно не имело бы никакого значения, если бы даже было правдивым. Через восемь лет после своего первого полета единственный стелс-истребитель России до сих пор в состоянии грубого прототипа. Любое сравнение с F-22, который служит на линии фронта уже 13 лет и постоянно выполняет боевые задачи на Ближнем Востоке с 2014-го, будет чисто теоретическим.

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Главный конструктор компании «Сухой» Михаил Стрелец недавно в интервью сильно расхваливал Су-57. Он утверждал, что самолет с двумя реактивными двигателями в разы превосходит F-22, ведь американскому самолету якобы «не хватает возможностей наносить удар по наземным целям», чего не скажешь о российской разработке.

F-22 изначально был разработан как самолет для превосходства в воздухе, в то время как Су-57 был создан более универсальным. В результате внутренние компоненты американского самолета не способны нести вооружение с тяжелыми боеприпасами», - утверждал российский конструктор.

Издание отмечает, что реальная практика доказывает, что утверждение Стрельца о том, что самолет универсальный, только если его таким от начала создали, ложное. На самом деле наиболее удачные модели начинали с конструкции для какой-то одной цели, а затем постепенно наращивали новые возможности и роли. Американские F-4, F-14, F-16 изначально были разработаны исключительно для операций в воздухе. Но со временем они стали успешными многоцелевыми штурмовыми самолетами.

«Нашим лозунгом было: «Чем проще, тем лучше»», - говорил разработчик F-16 Гарри Хиллейкер в 1991 году.

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Эта философия привела конструкторов к созданию маневренного истребителя, который с помощью новых сенсоров и вооружения стал главной платформой ВВС США для наземных ударов. F-22 тоже изначально был предназначен только для боя в небе. Но его характеристики, которые дали ему преимущество в воздушных операциях, а именно стелс-технология и постоянная высокая скорость, впоследствии были использованы и для наземных миссий. Вскоре после того, как F-22 приняли на вооружение ВВС США в 2005 году, пилоты обнаружили нечто необычное. Во время тренировок с бомбами, оснащенными системами спутникового наведения, они поняли, что могут разогнать F-22 до сверхзвуковой скорости на высоте 15 тысяч метров и сбросить 450-килограммовую бомбу с большего расстояния и с более высокой точностью, чем с борта любого другого самолета.

"F-22 не лучший в сбивании других самолетов», - говорил бригадный генерал Бартон Филд, который руководил крылом ВВС США в штате Юта. Но компания Lockheed Martin именно для этого его и разработала.

Встроив способность наносить наземные удары в Су-57 с самого начала, российские конструкторы усложнили самолет. И это может подорвать его успешность в любой роли.

«Чем сложнее оружие, тем больше у него поломок и отказов», - говорил известный реформатор Пентагона Чак Спинни.

Во всяком случае, Су-57 может никогда и не получить шанс доказать свой стелс-статус. Прототипы истребителя были отправлены в Сирию в этом году, где они провели несколько бомбардировок, которые в России очень расхвалили. Однако, чтобы стать действительно российским истребителем, который несет службу на передовой, понадобится еще много лет. Кремль заказал первый десяток Су-57 для армии в августе этого года и ожидает, что первая боевая эскадра заступит на службу где-то в 2019-ом. Однако, военный бюджет России сокращается из-за экономических проблем страны. И Москва решила не покупать большое количество самолетов.

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Российское правительство попыталось выкрутить ситуацию, чтобы преподнести ее так, будто отказ от большой закупки – это хорошие новости.

«Все знают, что сегодня Су-57 считается лучшим самолетом в мире. А значит, нет смысла спешить с массовым производством истребителя пятого поколения», - сказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Он добавил, что новый истребитель – это «козырная карта, которой мы всегда сможем сыграть, если предыдущие поколения самолетов начнут отставать в возможностях». Десяток Су-57, из которых только несколько будут готовы к вылетам в любой день, могут пригодиться для подготовки небольшой группы пилотов. Но Россия не сможет развернуть любой из этих истребителей для длительного выполнения боевых операций. Поэтому не важно, действительно ли Су-57 – стелс-истребитель и лучше ли он, чем F-22. Американский самолет в бою почти каждый день. А Су-57 может никогда и не появится на передовой.