Громкое убийство 90-х: в России возобновили расследование гибели Игоря Талькова

Следственный комитет РФ возобновил расследование уголовного дела об убийстве советского музыканта и автора песен Игоря Талькова.

Управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возобновило расследование уголовного дела об убийстве советского музыканта и автора песен Игоря Талькова.

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Следствие удовлетворило ходатайство вдовы музыканта Татьяны Тальковой о признании ее потерпевшей. Мать Талькова, которая ранее была потерпевшей по делу, умерла, передает Медуза.

После допроса в качестве потерпевшей Татьяне Тальковой позволят ознакомиться с материалами уголовного дела.

Напомним, Игорь Тальков погиб в октябре 1991 года при перестрелке в петербургском дворце спорта «Юбилейный». В 1992 году следствие обвинило концертного директора Талькова Валерия Шляфмана в убийстве по неосторожности. Шляфман к тому моменту уехал в Израиль, с которым у России тогда не было договора об экстрадиции. В России он заочно арестован. В 1993 году производство по уголовному делу об убийстве Талькова было приостановлено.