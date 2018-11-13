Учится у брата: Кейт Миддлтон и принц Уильям начали проявлять чувства на публике (видео)

Принц Уильям и герцогиня начали брать пример с принца Гарри и Меган Маркл, которые стали самой эмоциональной парой в британской королевской семье.

Кейт Миддлтон и принц Уильям обычно берут пример с королевы Елизаветы II, придерживаясь более строгих правил публичного поведения, однако в последнее время не стесняются прикосновений.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Сейчас они выглядят более расслабленно, чем несколько месяцев назад. Похоже, стали менее одержимы правилами, которым раньше следовали.

Принц Уильям и герцогиня начали брать пример с принца Гарри и Меган Маркл, которые стали самой эмоциональной парой в британской королевской семье: герцог и герцогиня Сассекские часто держатся за руки на людях, касаются друг друга и не боятся поцелуев перед камерами.