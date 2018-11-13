Ракетный удар по Израилю: погиб гражданский, более полусотни пострадали

С территории сектора Газа в сторону Израиля было выпущено более 80 ракет, часть из которых перехватила система противовоздушной обороны "Железный купол".

В Израиле в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа пострадали по меньшей мере 54 человека, еще один погиб.

Об этом сообщает национальная медицинская служба Израиля Magen David Adom в Twitter.

Сначала в службе сообщили, что в критическом состоянии находится военнослужащий и 60-летняя женщина, еще один человек поступил с ранением средней тяжести. Кроме того, 23 человека получили легкие ранения, а 27 пострадали от стресса.

Позже медицинской службе поступило сообщение о гибели 40-летнего мужчины, а также ранении 40-летней женщины в результате обстрела. На данный момент женщина находится в больнице в критическом состоянии.

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Израильтяне нанесли удары в ответ на обстрелы со стороны Газы. Ранее в этот же день палестинцы выпустили с территории Сектора Газы в сторону Израиля более 80 ракет, сообщается в официальном Twitter израильской армии. Часть ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны "Железный купол". Израильская сторона сообщила о нескольких раненых в результате обстрела палестинцев. Читайте также Израиль провел спецоперацию в секторе Газа: есть погибшие с обеих сторон.

Резкое обострение ситуации в пограничном районе произошло после столкновения израильских солдат и боевиков ХАМАС в воскресенье, 11 ноября. В результате перестрелки погиб подполковник сил специального назначения Армии обороны Израиля, еще один офицер получил ранения. ХАМАС сообщил о семи погибших палестинцах.

Напряжение между Израилем и Сектором Газа усилилось весной этого года. От конца марта на границе проходят антиизраильские протесты, которые порой приводят к столкновениям с израильскими силами безопасности.