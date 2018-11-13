Вышел трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу" с Райаном Рейнольдсом (видео)

Фильм является экранизацией игры Detective Pikachu.

Warner Bros. представила трейлер «Покемон. Детектив Пикачу» — первого игрового фильма по мотивам вселенной «Покемонов».

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Фильм является экранизацией игры Detective Pikachu. Главный герой, подросток по имени Тим Гудман, расследует таинственное исчезновение своего отца — частного детектива Гарри Гудмана.

В этом ему помогает давний партнер Гарри — детектив пикачу, чью речь Тим почему-то прекрасно понимает (в фильме его роль исполнил Райан Рейнольдс). Вместе им предстоит раскрыть ужасную тайну, которая грозит рассорить людей и покемонов.

В прокат фильм выйдет 16 мая 2019 года.