Дом известного голливудского актера превратился в пепелище после пожаров в Калифорнии (фото)

В результате лесных пожаров в американском штате Калифорния погиб 31 человек, еще 200 считаются пропавшими без вести.

В результате лесных пожаров в Калифорнии (США), которые унесли жизни уже 31 человека, пострадал голливудский актер Джерард Батлер. У звезды фильмов "300 спартанцев", "Голая правда", "Геошторм" и "Призрак оперы" полностью сгорел дом.

Соответствующее фото актер опубликовал в своем Instagram.

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"Вернулся в мой дом в Малибу после эвакуации. Душераздирающее время в Калифорнии. Вдохновлен, как всегда, мужеством, духом и самоотдачей пожарных. Спасибо пожарному департаменту Лос-Анджелеса", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в результате лесных пожаров в американском штате Калифорния погиб 31 человек, еще 200 считаются пропавшими без вести.