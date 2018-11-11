Жители Нью-Дели задыхаются от токсичного смога

Причиной появления ядовитого дыма называют запуск фейерверков во время празднования фестиваля Дивали и массовое сжигание стерни на полях.

Жители столицы Индии Нью-Дели четвертый день продолжают задыхаться от токсичного смога, который появился утром 8 ноября после празднования индуистского фестиваля Дивали, известного также как "Праздник Огней".

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Об этом сообщает Reuters.

"Перед этим почти всю ночь десятки тысяч людей запускали в воздух фейерверки и петарды. Дым от них повысил и без того высокий уровень смога от выхлопных газов транспортных средств и промышленных выбросов. Наложилось на это и сезонное сжигание крестьянами стерни на полях", - говорится в сообщении.

Уровень загрязнения воздуха превысил 400 микрограммов твердых частиц на кубический метр при норме 25.

Метеорологи не обещают, что в ближайшие дни в Нью-Дели ожидается сильный дождь или усиление ветра, что позволило бы очистить воздух. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, власти до понедельника запретили в городе все строительные работы и въезд тяжелого грузового транспорта. Населению рекомендовали носить на лице повязки, а водителям - отказаться от использования автомобилей.

Всемирная организация здравоохранения называет воздух в Нью-Дели шестым по загрязненности в мире. При этом в столице Индии проживает 20 миллионов человек.