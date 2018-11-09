Группа Imagine Dragons выпустила новый альбом (видео)
12:19, 09 ноября 2018Мир
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Imagine Dragons порадовали поклонников новым альбомом.
Новый альбом называется Origins / Скриншот
Группа Imagine Dragons в пятницу, 9 ноября, выпустила свой четвертый студийный альбом Origins.
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Об этом сообщается на официальной странице группы в Twitter. "Origins уже доступен везде", - говорится в сообщении.
В альбом Imagine Dragons входят 15 композиций, включая ранее представленные песни Natural, Machine и Zero.
Как сообщал УНИАН, в последний день лета, 31 августа, в Киеве состоялось самое грандиозное событие для всех любителей современной музыки в Украине. В столице выступили легендарные американские рокеры Imagine Dragons.
ORIGINS— Imagine Dragons (@Imaginedragons) 9 ноября 2018 г.
out everywhere NOWhttps://t.co/OcH6Eqi26wpic.twitter.com/3mmfYiNObI
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