Группа Imagine Dragons выпустила новый альбом (видео)

Imagine Dragons порадовали поклонников новым альбомом.

Группа Imagine Dragons в пятницу, 9 ноября, выпустила свой четвертый студийный альбом Origins.

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Об этом сообщается на официальной странице группы в Twitter. "Origins уже доступен везде", - говорится в сообщении.

В альбом Imagine Dragons входят 15 композиций, включая ранее представленные песни Natural, Machine и Zero.

Как сообщал УНИАН, в последний день лета, 31 августа, в Киеве состоялось самое грандиозное событие для всех любителей современной музыки в Украине. В столице выступили легендарные американские рокеры Imagine Dragons.