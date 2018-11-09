цей матеріал доступний українською

Группа Imagine Dragons выпустила новый альбом (видео)

12:19, 09 ноября 2018
Мир
282 0
Новый альбом называется Origins / Скриншот

Читайте такжеАмериканские рокеры Imagine Dragons покорили слушателей новым хитом

Об этом сообщается на официальной странице группы в Twitter. "Origins уже доступен везде", - говорится в сообщении.

В альбом Imagine Dragons входят 15 композиций, включая ранее представленные песни Natural, Machine и Zero.

Как сообщал УНИАН, в последний день лета, 31 августа, в Киеве состоялось самое грандиозное событие для всех любителей современной музыки в Украине. В столице выступили легендарные американские рокеры Imagine Dragons. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #альбом#группа Imagine Dragons