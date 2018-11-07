СМИ назвали злодея, который появится в новом эпизоде "Звездных войн"

Детали сюжета девятого эпизода "Звездных войн" пока неизвестны.

После громкой премьеры фильма "Звездные войны: Последние джедаи", все ждут продолжения – девятой части саги. Съемки девятой части уже идут, а недавно к касту "Звездных войн" примкнул актер Мэтт Смит, известный зрителям по сериалу "Доктор Кто".

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Именно Смит воплотит на экране знаменитого императора Палпатина, который был одним из главных злодеев в классических фильмах и был убит Дартом Вейдером, передает "Сегодня".

Согласно информации, в грядущей ленте появится именно молодой Палпатин, однако, как именно он перенесся (или ожил) во время действия фильма – неизвестно. Также существует мнение, что к роли знаменитого злодея вернется Иен МакДермид, который уже воплощал этот образ. А Мэтт Смит, в свою очередь, предстанет молодым в видениях Кайло Рена.

Детали сюжета девятого эпизода "Звездных войн" пока неизвестны. Фильм выйдет в прокат 19 декабря 2019 года.