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"Королеву Евразии 2016" приговорили к 13 годам тюрьмы за похищение предпринимателя (фото)

17:07, 07 ноября 2018
Мир
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25-летняя девушка действовала в составе банды / Фото из открытых источников

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25-летняя девушка действовала в составе банды, участники которой также оказались за решеткой.

Красавица познакомилась с бизнесменом в интернете. После недолгого общения «королева» предложила ему встретиться, однако по указанному адресу коммерсанта ждали пятеро мужчин.

За эти фотографии злоумышленники требовали £34 тысячи, сообщает The Daily Star.

Пострадавший деньги отдал, но вскоре написал заявление в полицию. Злодеев поймали, все они получили длительные сроки заключения. Демиралп, расплакавшуюся в суде, отправили в колонию на 13 лет.

Как сообщал УНИАН, королеву красоты Ливана лишили короны за селфи с израильтянкой.

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Теги: #похищение#конкурс красоты