"Королеву Евразии 2016" приговорили к 13 годам тюрьмы за похищение предпринимателя (фото)
17:07, 07 ноября 2018Мир
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Красавица познакомилась с бизнесменом в интернете.
25-летняя девушка действовала в составе банды / Фото из открытых источников
Модель Сибел Демиралп, получившую в 2016 году титул «Королевы Евразии», отправили в тюрьму за похищение предпринимателя в Турции.
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25-летняя девушка действовала в составе банды, участники которой также оказались за решеткой.
Красавица познакомилась с бизнесменом в интернете. После недолгого общения «королева» предложила ему встретиться, однако по указанному адресу коммерсанта ждали пятеро мужчин.
За эти фотографии злоумышленники требовали £34 тысячи, сообщает The Daily Star.
Пострадавший деньги отдал, но вскоре написал заявление в полицию. Злодеев поймали, все они получили длительные сроки заключения. Демиралп, расплакавшуюся в суде, отправили в колонию на 13 лет.
Как сообщал УНИАН, королеву красоты Ливана лишили короны за селфи с израильтянкой.
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