По сериалу "Во все тяжкие" снимут полнометражный фильм - СМИ

Появятся ли в фильме исполнители главных ролей в сериале Брайан Крэнстон и Аарон Пол, пока неизвестно.

Популярный американский сериал "Во все тяжкие" получит продолжение в виде полнометражного фильма.

Создатель сериала Винс Гиллиган работает над двухчасовым фильмом, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

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Пока неизвестно, будет ли фильм показан в кинотеатрах или создан только для телевидения. Согласно информации, фильм будет называться "Greenbrier".

Сообщается, что сьемки проекта стартуют в следующем месяце в американском штате Нью-Мексико. В киностудии в Нью-Мексико подтвердили, что в регионе планируют снимать фильм с названием "Greenbrier".

Появятся ли в фильме исполнители главных ролей в сериале Брайан Крэнстон и Аарон Пол, пока неизвестно.

Напомним, сериал "Во все тяжкие" получил позитивные отзывы от аудитории и критиков, его признали одним из лучших американских телесериалов. Он был удостоен множества премий, среди которых 16 прайм-таймовых премий "Эмми", и два "Золотых глобуса".

Как сообщал УНИАН, по мотивам легендарного мультика "Том и Джерри" планируют снять фильм.