В Солсбери возобновил работу ресторан, где обедали Скрипали перед отравлением (видео)

Не прошло и 10 минут после того, как двери ресторана открылись, а он уже был забит до отказа. Посетителям предложили заплатить за еду, сколько они считают нужным.

Итальянский ресторан Zizzi в Солсбери, оказавшийся в центре событий в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей нервно-паралитическим веществом, вновь открылся для публики.

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Еще накануне персонал ресторана рассказал, как хорошо вернуться к работе после восьмимесячного перерыва. Сотрудники вспоминали, как в тот день, когда Скрипалей обнаружили в парке на скамейке, к ним вошли полицейские и сказали немедленно закрыть заведение. Guardian решила выяснить, насколько велик урон, нанесенный ресторану шпионской историей, и могжет ли он рассчитывать на прежнее число посетителей, передает Би-би-си.

Оказалось, что в день открытия у заведения выстроилась очередь. Первыми в этой очереди стояли 67-летняя Линда Дэвис и ее 71-летний брат Иан Рамми, которые не поленились приехать из другого графства, Гэмпшира, чтобы выразить свою поддержку. "То, что произошло в Солсбери, было ужасно. Люди перестали приезжать в этот город. И сейчас так отрадно видеть, что жизнь здесь снова начинает бурлить. Я рада, что Zizzi снова открылся, и я совершенно не боюсь здесь есть", - сказала Линда.

Туристка из Канады, 85-летняя Маргарет Киттл тоже ждала в очереди. По ее словам, она решила посетить Zizzi в знак солидарности. "Я была здесь 60 лет назад. Помню, как наш экскурсовод по собору сказал тогда, что есть в Солсбери нечто неземное. Я следила за тем, что здесь произошло, и мне было больно", - цитирует Маргарет газета Guardian.

Один из посетителей поделился, что Zizzi - особое место для него. Здесь прошло его первое свидание с девушкой, с которой они вместе уже несколько лет.

Не прошло и 10 минут после того, как двери ресторана открылись, аон уже был забит до отказа.

"Кажется, что с марта прошли десятилетия. Самое ценное для меня - это снова работать с нашей командой. Мы все ждали этого момента и счастливы снова быть здесь", - сказал менеджер ресторана Джо Пегг.

Однако, отмечает издание, из 24 сотрудников, работавших здесь в день отравления Скрипалей, обратно вернулась только половина.

Пегг отмечает, что вопрос о переносе ресторана в другое здание даже не рассматривался. "Оставшись здесь, мы показали, что чувствуем себя уверенно. У нас соблюдены все требования гигиены и здоровья клиентов. Город восстанавливается после шока. Восемь месяцев - это большой срок", - говорит Пегг.

По его словам, через неделю после громкого отравления город был похож на призрак. Сейчас он возвращается к жизни, но понадобится еще какое-то время.

После закрытия ресторан продолжал платить своим сотрудникам зарплату, некоторых перевели работать в другие отделения Zizzi.

В первый день после открытия посетителям предложили заплатить за еду, сколько они считают нужным. Весь доход был перечислен в две местные благотворительные организации, помогающие молодым людям.